عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ثاني ظهور لـ جورج وسوف بعد شائعة تدهور حالته الصحية

جورج وسوف
جورج وسوف

نشر الفنان جورج وسوف، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها مع صديقه الفنان أيمن زيدان، على متن الطائرة أثناء العودة من المملكة العربية السعودية. 

ظهور جورج وسوف، يعد الثاني له بعد الشائعات الغير حقيقية حول دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية، وكان قد نشر بعدها مقطع فيديو وهو يشاهد مشاركته بحفل ليلة صلاح الشرنوبي التي أحياها الأسبوع الماضي. 

جورج وسوف مع أيمن زيدان

شائعة نقل جورج وسوف للمستشفى

وكان كشف الإعلامي اللبناني فراس حليمة، المقرب من الفنان جورج وسوف، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول دخول “جورج وسوف” إلى المستشفى في السعودية.

وكذَّب فراس حليمة، ما تردد حول هذه الأنباء، وقال في تصريح لـ صدى البلد، إن جورج وسوف، بصحة جيدة وهو متواجد حاليا مع أصدقاء له في السعودية بعد حفل ليلة صلاح الشرنوبي الناجح، وأنه لم يدخل المستشفى كما تردد. 

كما نفى جونيور ابن لـ برنامج ET بالعربي، شائعة تدهور حالة والده الصحية، مؤكدا أنه بصحة جيدة بعد حفل الشرنوبي. 

 

أحدث أغاني جورج وسوف

في شهر سبتمبر 2023، طرح المطرب جورج وسوف منذ قليل أحدث أغانيه بعنوان نجم عالي، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

تخطت أغنية نص عمري للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب جورج وسوف: “إلى حبيبي وديع نص عمري أغنية لروحك بذكرى الأربعين، سرقت الحب من عيده”.

 

حول جورج وسوف

ولد جورج وسوف في قرية كفرون بسوريا، و بدأ مسيرته الفنية بغناء المواويل التي نشأ وتربى على سماعها فى بيت والده، وكانت صدفة غريبة عندما قام بغناء أحد هذه المواويل فى حفلة مدرسية وسمعه فيها بائع شرائط كاسيت، وشعر بموهبته المبكرة فقام بتسجيل الموال ونشره.

جورج وسوف الفنان جورج وسوف السعودية أغاني جورج وسوف ابن جورج وسوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاه في المستشفي.. شاهد أول ظهور لياسمين عبدالعزيز خلال زيارتها لأحمد العوضي

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

خبير يفجر مفاجأة: انخفاض مخزون سد النهضة بـ 3 مليارات متر مكعب

ريهام سعيد تنشر صورا مخيفة لعملية التجميل بوجهها

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم تحيي حفلا مع فرقة ميامي بموسم الرياض.. 2 فبراير

في عيد ميلاده.. كيف يتعامل صلاح عبدالله الزملكاوي مع أزواج بناته الأهلاوية

قصة زواج سناء شافع من ألمانية وإخفاؤه هذا السر عن أمه

ملك قورة: ليلى علوي حماتي في جوازة توكسيك

طرح تذاكر حفل تامر عاشور وأنغام بموسم الرياض

أقضي وقتي في قراءة القرآن.. حسن يوسف يعلق على إعتزاله الفن

كواليس تصوير فيلم «بنقدر ظروفك» في المنيب.. صور

محسن محيي الدين يعود للموسم الدرامي الرمضاني بمسلسلين

ترشيحاتنا

شولتس يحذر من خطر توقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا‎

محمد عبدالجليل : فيتوريا ليس له بصمة واضحة على أداء منتخب مصر

تجار الذهب في ورطة ..بشري سارة للمصريين

شديد البرودة.. مركز المناخ: سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق

حكم صيام الأيام البيض في شهر رجب.. ورد فيه أحاديث كثيرة

الغلبان ده هيتطحن.. خالد أبو بكر: يجب تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاكيت 3 مرة.. أمينة خليل تثير الجدل بفساتين مكشوفة الظهر

أزمة جديدة.. طائرة بوينج تفقد عجلة المقدمة.. شاهد التفاصيل

بلقيس فتحي بفستان جريء في باريس يثير ضجة| سعره خرافي

بعد تشويه وجهها.. صور صادمة لـ ريهام سعيد قبل وبعد الرجيم

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ