ثاني ظهور لـ جورج وسوف بعد شائعة تدهور حالته الصحية

نشر الفنان جورج وسوف، صورة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها مع صديقه الفنان أيمن زيدان، على متن الطائرة أثناء العودة من المملكة العربية السعودية.

ظهور جورج وسوف، يعد الثاني له بعد الشائعات الغير حقيقية حول دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية، وكان قد نشر بعدها مقطع فيديو وهو يشاهد مشاركته بحفل ليلة صلاح الشرنوبي التي أحياها الأسبوع الماضي.

جورج وسوف مع أيمن زيدان

شائعة نقل جورج وسوف للمستشفى

وكان كشف الإعلامي اللبناني فراس حليمة، المقرب من الفنان جورج وسوف، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول دخول “جورج وسوف” إلى المستشفى في السعودية.

وكذَّب فراس حليمة، ما تردد حول هذه الأنباء، وقال في تصريح لـ صدى البلد، إن جورج وسوف، بصحة جيدة وهو متواجد حاليا مع أصدقاء له في السعودية بعد حفل ليلة صلاح الشرنوبي الناجح، وأنه لم يدخل المستشفى كما تردد.

كما نفى جونيور ابن لـ برنامج ET بالعربي، شائعة تدهور حالة والده الصحية، مؤكدا أنه بصحة جيدة بعد حفل الشرنوبي.

أحدث أغاني جورج وسوف

في شهر سبتمبر 2023، طرح المطرب جورج وسوف منذ قليل أحدث أغانيه بعنوان نجم عالي، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

تخطت أغنية نص عمري للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب جورج وسوف: “إلى حبيبي وديع نص عمري أغنية لروحك بذكرى الأربعين، سرقت الحب من عيده”.

حول جورج وسوف

ولد جورج وسوف في قرية كفرون بسوريا، و بدأ مسيرته الفنية بغناء المواويل التي نشأ وتربى على سماعها فى بيت والده، وكانت صدفة غريبة عندما قام بغناء أحد هذه المواويل فى حفلة مدرسية وسمعه فيها بائع شرائط كاسيت، وشعر بموهبته المبكرة فقام بتسجيل الموال ونشره.