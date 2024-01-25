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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شولتس يحذر من خطر توقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا‎

أرشيفية
أرشيفية

حذّر المستشار الألماني أولاف شولتس الدول الأوروبية من خطر توقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وفق ما جاء في مقابلة معه نشرت الأربعاء.

ودعا، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية، دول أوروبا إلى زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا، معتبراً أن مساهمات الدول السبع والعشرين "ليست كبيرة بما يكفي".

وقال شولتس: "يجب على أوروبا أن تفعل المزيد لدعم أوكرانيا في الدفاع عن البلد"، معتبراً أن "المساهمات التي خططت لها الدول الأوروبية حتى الآن لعام 2024 ليست كبيرة بما يكفي".

وأكد المستشار أنه "منزعج" من تعرضه لانتقادات منتظمة في ألمانيا بسبب تردده في تقديم الدعم لأوكرانيا.

وتمارس المعارضة المحافظة ونواب من الحزبين "الديمقراطي الحر" (الليبراليين) وحزب "الخضر"، العضوين في الائتلاف الحكومي، ضغوطاً على شولتس منذ أشهر من أجل تسليم صواريخ "توروس" بعيدة المدى التي تطالب بها أوكرانيا.

ودافع عن نفسه قائلاً إن ألمانيا تفعل "أكثر بكثير" من الدول الأوروبية الأخرى، مشيراً إلى أن بلاده تقدم حالياً أكثر من نصف الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا وأنه سيكون "من العبث الاعتقاد بأننا نستطيع القيام بذلك بمفردنا على المدى الطويل".

وقال: "لهذا السبب أتصل بزملائي كثيراً وأطلب منهم بذل المزيد من الجهد".

وخلال محادثة هاتفية الأربعاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد شولتس أن ألمانيا ستواصل دعم كييف بما في ذلك في المجال العسكري، بالتنسيق الوثيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين، وفق ما جاء في بيان للحكومة الألمانية.

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شولتس يحذر من خطر توقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا‎

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