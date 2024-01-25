ضعي الطحينة على وجهك وشاهدي ما يحدث

الطحينة هي عبارة عن معجون مصنوع من السمسم المطحون، وتحظى بشعبية كبيرة في المطبخ الشرقي والمتوسطي، وإليك بعض فوائد الطحينة للبشرة، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

فوائد الطحينة للبشرة

أما بالنسبة للبشرة، فإليك بعض الفوائد المحتملة لاستخدام الطحينة على البشرة:

ترطيب البشرة: يمكن استخدام الطحينة كمرطب طبيعي للبشرة الجافة، حيث تساعد على ترطيب البشرة ومنحها نعومة.

تغذية البشرة: تحتوي الطحينة على العديد من المغذيات المفيدة للبشرة، مثل البروتينات وفيتامين E والأحماض الدهنية الأوميغا-6.

هذه المكونات تساهم في تغذية البشرة وتعزيز صحتها.

تفتيح البشرة: يُعتقد أن استخدام الطحينة على البشرة يمكن أن يساعد في تفتيح بعض البقع الداكنة والتصبغات.

مع ذلك، يجب أن يتم استخدام الطحينة على البشرة بحذر، خاصة إذا كانت لديك حساسية للسمسم، للحوامل والمرضعات تجنب استخدام الطحينة على البشرة لتفادي أي تفاعلات سلبية محتملة.

قبل استخدام الطحينة على البشرة، يُنصح بإجراء اختبار حساسية عن طريق وضع كمية صغيرة على منطقة صغيرة من الجلد ومراقبة ردة الفعل لعدة ساعات.

يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من الفوائد المحتملة للطحينة على الصحة والبشرة، فإنها ليست علاجًا لأي حالة طبية، في حالة وجود أي مشاكل صحية أو جلدية، يُفضل استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أي منتج على البشرة أو تناوله عن طريق الفم.