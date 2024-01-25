أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن الاستنفار في 9 بلدات قرب الحدود اللبنانية خشية تسلل مسلحين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك تحليق مكثف للطائرات والمسيّرات في أجواء الشمال على خلفية الخشية من وجود تسلل عند الحدود مع لبنان.

ومن جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي حالة الاستنفار في 9 مستوطنات بالقرب من الحدود اللبنانية خشية من تسلل مسلحين.

كما أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد من الطرق في الجليل الغربي إثر اشتباه بتسلل أشخاص من لبنان إلى إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلي أيضا، عن إغلاق الطرق إلى مستوطنة حانيتا عند الحدود مع لبنان، والطلب من المستوطنين عدم الخروج من منازلهم خشية تسلل مسلحين.