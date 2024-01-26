خطة النواب تناقش اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي.. الأحد القادم

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تعقد عشرة اجتماعات الاسبوع القادم على النحو التالي :-

الاجتماع الأول: يوم الاحد الموافق 28/1/2024 وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على " اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا “.

وأضاف أن الاجتماع الثاني ينعقد يوم الاحد ايضا لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الاتية:



ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي – صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية للسنة المالية 2022/2023.

والاجتماع الثالث ينعقد يوم الاثنين الموافق 29/1/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية –جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022/2023 ،

