عضو مجلس النواب: استكمال الحوار الوطني سيساعد بشكل كبير فى جني ثماره ونتائجه

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني كان له ثمار عديدة منذ أن دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى مرحلته الأولي التي توقفت بسبب تواجد الانتخابات الرئاسية.

وأضاف النائب محمد إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه كانت هناك نتائج جيدة جدا على الدولة المصرية والحياة السياسية من الحوار الوطني، موضحا أن استكمال الحوار الوطني سيساعد بشكل كبير فى جني ثماره ونتائجه.

وأوضح أن ذروة التاج كان مشهد الانتخابات الرئاسية نفسه، لافتا إلى أننا رأينا فى مصر خلالها أربع حملات.