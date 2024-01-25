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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن دخول حرب غزة يومها الـ 111

غزة
غزة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة لليوم 111 على التوالي، في ظل استخفاف إسرائيل بالمطالبات الدولية الداعية إلى حماية الشعب الفلسطيني وتأمين احتياجاته الأساسية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها عبر حسابها على منصة “إكس”، إن المجتمع الدولي يُعيد إنتاج فشله في حماية المدنيين ويستهلك ذلك بمواقف وصيغ ومطالبات لا تجد آذاناً إسرائيلية صاغية، بما يعني فشله في تطبيق القانون الدولي وحمايته وتشريع منطق القوة العسكرية بديلاً لمنطق القانون والحلول السياسية للصراع.

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بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية بشأن دخول حرب غزة يومها الـ 111


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