مفتاح السلم.. وزير الخارجية اللبناني: يجب علينا إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، أنه يجب علينا إيجاد حلًا نهائيًا للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن العالم يراقب بقلق شديد التصعيد في البحر الأحمر.

ودعا بو حبيب خلال جلسة مجلس الأمن، حكماء العالم للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية لكي نعيش سويًا.

ولفت إلى أنه يجب على الجميع إيجاد حلًا نهائيًا للقضية الفلسطينية، لأنها مفتاح السلم في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن العالم يراقب بقلق شديد التصعيد في البحر الأحمر وما تحمله من تهديد لحرية الملاحة والاقتصاد العالمي.