أستاذ علوم سياسية: مصر تبنت الرواية الفلسطينية من اليوم الأول للأحداث

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إنّ من استمع إلى كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس يدرك الحس الإنساني العالي لديه، فقد تحدث إنسانية ووطنية عالية.

وأضاف «الرقب» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ رئيس الجمهورية حاول توضيح بشكل مقتضب ما زعمه الاحتلال بشأن غلق معبر رفح، مشددًا على أنه لولا الموقف المصري المتقدم لتكالب العالم على فلسطين.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «مصر تبنت الرواية الفلسطينية منذ اليوم الأول، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أن الاحتلال هو الذي تسبب في الوصول إلى هذه الحالة من الاحتقان بشكل كامل ما تسبب في الانفجار الذي حدث في 7 أكتوبر».

وذكر أن السردية الفلسطينية تعتبر رواية وسردية مصرية، مشددًا على أن السردية المصرية حمت فلسطين من محاولات كثيرة للهجوم عليها بشكل أساسي، وجعل الأمور تسير باتجاهات واضحة وجدية بضرورة إنهاء الصراع وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.