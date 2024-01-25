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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: تطعيم 289 ألفا من العاملين بالمستشفيات ضد الفيروسات الكبدية خلال عام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية خلال العام الماضى، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، لا سيما فى الحد من انتشار فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي “بي” وحماية العاملين في القطاع الصحي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ريهام الهراس، مدير الإدارة، أن عام 2023 شهد استكمال السلسلة التطعيمية لـ 17503 من العاملين بالإدارات الصحية والمنشآت التابعة لها من أصل 18945 بنسبة تغطية 92.4%، علاوة على 28948 من العاملين بالمستشفيات من أصل 32284 بنسبة تغطية 89.7% بعدد جرعات يقترب من 30 ألف جرعة.

وقالت “الهراس” إنه فيما يتعلق بالفئات الأكثر عرضة للإصابة، فقد جرى استكمال تطعيم 1006 من عمال هيئة النظافة والتجميل من أصل 1345 بنسبة تغطية 75%، و388 من العاملين بهيئة الإسعاف من أصل 425 بنسبة تغطية 91.3%، إلى جانب 1516 من طلبة التمريض والمعهد الفني الصحي من أصل 1827 بنسبة تغطية 83%.

وأكدت مدير إدارة الفيروسات الكبدية استكمال جرعات تطعيم  740 مريضاً بوحدات الغسيل الكلوي الخاص من أصل 841 مريضاً، علاوة على 3027 مريضاً بوحدات الغسيل الكلوي الحكومي من أصل 3406 مريض وبنسبة تغطية 88.9% .

وأشار إلى حرص الإدارة على التعامل مع مخالطين الحالات الايجابية الواردة إليها من مبادرات الأم والجنين، بالإضافة إلى حصر الفئات الطبية وميكنة تطعيمات الكبدي “بي” بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة وإدخال موقفها التطعيمي علي البرنامج الإلكتروني للتعامل مع الفرق الطبية في حالات الوخز.

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