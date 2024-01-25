غلق جزئي للطريق السياحي بالجيزة من نهايته وتقاطعه مع الدائري

لرفع كفاءة الطبقة الخرسانية..

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي تحديداً في المنطقة المحصورة من نهاية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري محور المنيب من أعلى طريق المنصورية لمسافة (٥٠٠ متر) بالإتجاه من طريق الواحات اتجاه المنيب .

تشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي للطريق السياحي بواقع (۲) حارات مرورية في الموقع المشار إليه وذلك لمدة ١٥ يوما ابتداء من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/٢٧ حتى يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ على ان يكون العمل على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة الأعمال فقط دون تعطيل الحركة المرورية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، علي الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ اللازم حيال تيسير الحركة المرورية وتسهيل حركة سير المركبات.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة اي معوقات لما للمشروع من أهمية مرورية .

وأوضح محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الأمن الصناعي من الكشافات والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية وعلامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "١ كم - ٥٠٠ م - ١٠٠م) في الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.