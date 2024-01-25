سرايا القدس تقصف تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون

أعلنت سرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم قصف تحشدا لآليات وجنود الاحتلال الإٍسرائيلي في محور التقدم غرب خان يونس بقذائف الهاون النظامي عيار الـ 60.

و قالت سرايا القدس، منذ قليل، إنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة خان يونس.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس عن تنفيذ عملية مشتركة مع عناصر كتائب القسام استهدفت فيها دبابة عسكرية إسرائيلية بقذيفة ياسين 105 في محور التقدم بالمعسكر الغربي في خان يونس.

وأضافت سرايا القدس إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب وشرق خان يونس.