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رئيس التحرير
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أخبار العالم

سلطنة عمان ضيف شرف الدورة المقبلة من معرض القاهرة للكتاب

عبد الله محمد سعيد
عبد الله محمد سعيد الحارثي

قال عبد الله محمد سعيد الحارثي مدير عام المعرفة والتنمية الثقافية بوزارة الثقافة بسلطنة عمان إنه تم الاتفاق مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للكتاب على اختيار سلطنة عمان كضيف شرف للدورة المقبلة (56) من معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

واعرب الحارثي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - عن شكره للجانب المصري على اختيار السلطنة كضيف شرف الدورة المقبلة للمعرض وإتاحة الفرصة لعمان لنيل هذا الشرف. 

وأضاف "نحن سعيدون بالمشاركة في فعاليات الدورة الحالية لمعرض الكتاب بجناح رسمي يضم وزارات الإعلام والأوقاف والثقافة إضافة للنادي الثقافي والمنتدى الأدبي العماني"، لافتا إلى حرص سلطنة عمان على المشاركة بصفة مستمرة في معرض الكتاب منذ نحو ٢٥ عاما. 

وأشار إلى أن معرض القاهرة للكتاب يعد الأكبر في المنطقة وتتجلى أهميته فيما يشهده من تطور مستمر واهتمام من المسؤولين في مصر. 

وأكد سعي بلاده لتقديم شتى صنوف المعرفة والعلم والتعريف بالثقافة العمانية في محفل ثقافي دولي كمعرض القاهرة للكتاب. 

كما أكد أن هناك انسجاما كبيرا بين سلطنة عمان ومصر، والتي ننظر لها بوصفها الدولة الكبرى والقائدة للعمل العربي في شتى المجالات، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا وتوافقا تجاه مختلف القضايا الدولية والثقافية. 

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.  
 

وتشهد الدورة الـ55، مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام. 
وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.

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