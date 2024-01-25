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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آيتن عامر تستعرض رشاقتها بصور جديدة | شاهد

آيتن عامر
آيتن عامر

نشرت الفنانة آيتن عامر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة ولافتة. 

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وظهرت آيتن عامر، بملابس كاجوال مرتدية بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح ونسقت معه تي شيرت بسيط باللون الأسود مكشوف البطن ليبرز عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت آيتن عامر، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال أنوثتها. 

كما اختارت آيتن عامر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها. 

وإليكم صور آيتن عامر 

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