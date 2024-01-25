في البانيو.. 10 صور أثارت الجدل لـ غادة عبد الرازق | شاهد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت غادة عبد الرازق، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم مميز ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وظهرت غادة عبد الرازق، في البانيو خلال جلسة التصوير مما آثار الجدل والتعليقات من حولها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما فضلت غادة عبد الرازق، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور غادة عبد الرازق