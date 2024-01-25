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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بطن مكشوف.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها |شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت الكاتبة ياسمين الخطيب، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة .

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وتألقت ياسمين الخطيب، مرتديه بنطال واسع باللون الكحلي مع توب مكشوف البطن باللون الكحلي أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين الخطيب، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور ياسمين الخطيب:

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