رئيس غرفة التجارة الكندية: 60% من شركات التعدين العالمية موجودة في كندا

أكد الدكتور فايز عزالدين، رئيس غرفة التجارة الكندية في القاهرة، أن 60% من شركات التعدين العالمية موجودة في كندا، مشيرا إلى أن بيئة الاستثمار والإصلاح التشريعي ساهما في جذب الشركات الكندية.

وأضاف فايز عز الدين، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، غبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن خدمات التعهيد في مصر جذبت استثمارات كندية كبيرة، مؤكدا ان غرفة التجارة الكندية بوابة للحصول على التكنولوجيا الحديثة

الاستفادة من التقدم التكنولوجي

وتابع رئيس الغرفة الكندية في القاهرة، أن أن غرفة التجارة الكندية، تشجع بشكل كبير في الوقت الراهن على الاستفادة من التقدم التكنولوجي الحديث والذكاء الاصطناعي في كندا.