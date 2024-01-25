خلع في الكتف.. ميدو يكشف حقيقة هروب الشناوي من منتخب مصر

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي لم يتهرب بالإصابة من معسكر منتخب مصر، خلال بطولة كأس أفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وجدت من يقول بعد مباراة مصر والرأس الأخضر، أن محمد الشناوي هرب من البطولة".



وأضاف: "أؤكد أن هدف الرأس الأخضر الثاني مسئول عنه محمد الشناوي، وهذا الهدف جاء من خطأ منه، ومستوى الشناوي سيئ في البطولة، لكنه لم يهرب".



وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "لماذا التخوين واتهام محمد الشناوي بالهروب؟ كفانا حقد وغل على الناجحين، من ينظر للناس بحقد ويتمنى تعثرهم، سيظل صغيرًا".



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف، إذ يطير الحارس إلى ألمانيا، من أجل إجراء المزيد من الفحوصات، في إطار برنامج التعافي من الإصابة.