ضبط مصنعين مخالفين بداخلهما 21 طن سمن غير صالح بالعياط في الجيزة

قام مجلس ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، برئاسة المهندس محمود مدينة، رئيس مركز ومدينة العياط، بتنظيم حملة مكبرة على المنشآت والمصانع الغذائية الغير مرخصة، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية على الأنشطة بمديرية تموين الجيزة، والإدارة الصحية بالعياط التابعة لمديرية الصحة بالجيزة.

وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتنسيق الدوري مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين لتكثيف الجهود الرقابية ومتابعة الأسواق لرصد أية مخالفات أو حالات تداول لسلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتمشيط الاسواق ومواجهة ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره والتصدي لجشع بعض التجار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها فوراً حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 2 مصنع يقومان بتصنيع السمن الغير مطابق للمواصفات ويداران بدون ترخيص، وأحدهما يقوم بإعادة تدوير السمن وتجهيزه على أنه زبدة فلاحي وتم التحفظ على 21 طن سمن غير صالح جاري تجهيزه لبيعه فى السوق.

وتم التحفظ على المضبوطات وغلق وتشميع المصنعين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.



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