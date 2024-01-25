عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان بيدافع عن أخته.. عائلة شهيد الشهامة ببولاق تروي لحظاته الأخيرة..صور وفيديو

عائلة شهيد الشهامة
عائلة شهيد الشهامة تروي لحظاته الأخيرة صور وفيديو

«كان وقت أذان المغرب، المشكلة لم تأخذ سوى نصف ساعة، تكاثر عليه ثلاثة وقاموا بضربه وسحله، حتى طعنوه بالمطاوي ونفذت إحداها إلى قلبه».. بهذه العبارات عبرت والدة محمد سيد لـ موقع صدى البلد شهيد الشهامة في بولاق الدكرور عن حزنها لوفاته.

قالت والدة محمد سيد: «كنت بعمل لابني أكل، في انتظار رجوعه بعدما ذهب لشراء حاجة، ونزلت على صوت زعيق في الشارع فوجدت يوسف سبب المشكلة يوجه شتائم مش كويسة إلى زوجة عمه، فابني تدخل لأنه رفض انه يتكلم بهذا الأسلوب السيئ مع سيدة وأن عليه الانتظار حتى يعود زوجها، فتشاجروا مع ابني وقاموا بسبي وسب ابني وحاولنا إبعاد ابني عنهم مع استمرارهم في توجيه الشتائم والألفاظ السيئة تجاهي وتجاه ابني».

وأضافت : « يوسف المتهم خبط ابني في الحيطة وضربه باللكمات ومحمود مسك السنجة وخبطه خبطتين على دماغه، وراح محمود طلع سكينة وراح ضربه في صدره فنفذت إلى القلب وقعدت أصرخ حتى قام أحد الجيران سائق توك توك بمحاولة لإنقاذ ابني ونجدته في المستشفى فمنعوه فرد عليهم : حرام عليكم ده بيموت ومرمي في الأرض ومسكوا بتاع التوك توك وضربوه، فتجمع أهل المنطقة وأخدوه للمستشفى وفوقت على الصويت بعدما أغمى عليّ في الشارع، على إن ابني مات».

وأكدت : «كنت في حالة هيستريا .. ابني غلبان من بيته لشغله .. ويقعد مع أصحابه بعد ما يخلص شغل .. ابني مش بتاع مشاكل ولا بيحب المشاكل ووالده متوفي ومرضيش يكمل تعليمه علشان يساعدني في جهاز اخواته.. وطوب الأرض زعلان عليه، واللي ضربوه بلطجية بيرازوا في الناس اللي ماشية في أمان الله».

وأوضحت شيماء زوجة ابن عم القتيل: «بنتي كانت بتجيب حاجة وعيل في الشارع راح ضربها وجريت بنتي وراه وراح ضرباه فراح يوسف المتهم قعد يشتم في بنتي بألفاظ وحشة وعندما حاولت منعه وصل محمد على الخناقة وعندما حاول محمد منعه قام بشتمه ونزل إخوات يوسف وقاموا بضربه واعتدوا عليه بعد نزول والدته من المنزل ورحت على القسم وبلغت عنهم».

وأشار حسين رجب صديق المجني عليه : «كانت أنا ومحمد أكتر من إخوات وفراقه صعب علينا كلنا على البيت وأصدقائه وجيرانه في الشارع وخارج المنطقة كمان وكان يستاهل كل خير ومكنش يستاهل يموت الموتة دي وكنت أنا في الشغل فجريت من الشغل عليه فوجدته قد مات وكنا بنخرج مع بعض في الإجازة وممكن أبات معاه وكان شغال صنايعي سيراميك».

    

قتل شهيد الشهامة اندلاع مشاجرة مشادة كلامية بولاق الدكرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

ترشيحاتنا

منتخب مصر لليد يفوز على تونس ويتأهل لنهائي أمم أفريقيا

وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم: حماس تنهار في الأنفاق

تسجيل صوتي يكشف تفاصيل أكبر قضية تهريب أدوية سرطان فاسدة من فرنسا..فيديو

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

متحدث الوزراء: هذه المزايا يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب للمواطن .. فيديو

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع جوهرة برازيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصير.. داليا مصطفى تثير الجدل بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

آيتن عامر تستعرض رشاقتها بصور جديدة | شاهد

رئيس هيئة الكتاب: رؤية من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني بمصر والعالم

وزير الأوقاف: علاقة الدين بالدولة ليست عدائية.. وحققنا نجاحا كبيرا مع وزارة الثقافة

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ