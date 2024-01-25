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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة الأداء .. لجنة للمرور على المنشآت الصحية بالقليوبية أيام العطلات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

وجه الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتشكيل لجنة مكبرة من فريق الطب العلاجي والطب والوقائي لتفقد أعمال المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية؛ للوقوف علي سير العمل بها وتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفي أيام العطلات.


وأوضح وكيل الوزارة أن اللجنة برئاسة الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية قد تفقدت مستشفيات بهتيم المركزي ، ومستشفي أبو المنجا ، ومستشفي شبين القناطر  ، وحميات طوخ حيث تم متابعة الانضباط الإداري داخل المستشفيات ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات ، والتأكد من توافر شبكة الكهرباء البديلة والمياه البديلة.


كما قامت الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي بالمرور علي مركز طبي أبو المنجا، ونوبار ، وبيجام ، ومركز طبي حجازي بشبرا غرب وتم متابعة الانضباط الإداري والتأكد من توافر،الأدوية والمستلزمات ، إلي جانب متابعة حركة الطعوم ، وأعمال مكاتب الصحة والمبادرات الرئاسية داخل منشآت الرعاية الأولية.


هذا وأكد الدكتور حموده الجزار استمرار جولات المتابعة لجميع المستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية خلال الأيام القادمة، ورفع درجة الاستعداد القصوي لتلقي أي حالة طوارئ.

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IMG-20240125-WA0025
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القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الصحة الخدمات الطبية

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