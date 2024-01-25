عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. فضلها ووقتها وهل تجزئ بعد الغروب؟

سورة الكهف
سورة الكهف

هل تجزئ قراءة سورة الكهف بعد غروب شمس يوم الجمعة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية.

قضاء سورة الكهف لمن فاتته

وقال عاشور إن قضاء سورة الكهف بعد غروب شمس يوم الجمعة يجزئ لمن تركها كسلا، مشددا على أن فضل الله تعالى واسع لمن شاء من عباده. 

وحول سؤال: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ؟ وما فضل ذلك ؟ ومتى وقتها ؟، قال عاشور : ذهب جماهيرُ الفقهاء إلى استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَدْرَكَ الدَّجَّالَ، لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ». أَوْ قَالَ: «لَمْ يَضُرَّهُ، وَمَنْ قَرَأَ خَاتِمَةَ سُورَةِ الْكَهْفِ أَضَاءَ لَهُ نُورًا مِنْ حَيْثُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ». والحديث له حُكْمُ الرَّفْعِ؛ أي: هو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ ليس مثله مما يُقال بالرَّأْيِ .

أمَّا فضلها: فقد سبق أنها تعصم قارئها من فتنة الدجال، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضًا أنها تُنِيرُ لقارئها الأسبوع كله وذلك عند محافظته عليها؛ فقد روى الحاكم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : " إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ " .

بث مباشر.. قراءة سورة الكهف اليوم الجمعة من مسجد الحسين

وتابع: يجوز قراءتها ليلةَ الجمعة ويومها، واختلف الفقهاءُ في أفضل وقتٍ لقراءتها: فذهب الشافعيةُ إلى أنَّ أفضلَ وقتها قبل طلوع شمس يوم الجمعة . وقيل : بعد العصر. وقال بعضُ المتأخرين منهم : عند الخروج من المسجد . ونصَّ الإمام الشافعي رضي الله عنه على استحباب الإكثارِ من قراءتها ليلًا ونهارًا من غير ضبْطٍ بعدد ، أما إذا اقتصر على قراءتها مرَّةً فالنهارُ أولى من الليل .

وشدد على أنَّ قراءةَ سورة الكهف ليلةَ الجمعةِ ويومها مُستحبٌّ باتفاق جماهيرِ الفقهاء ، وأنَّ مِن فضلها أنها تنير لقارئها ما بين الجمعتين، وتعصمُه من فتنة الدَّجَّال .

ووقتها : ليلة الجمعة ويومها ، وتبدأ ليلةُ الجمعة من غروبِ شمسِ يومِ الخميس، وينتهي يومها بغروب شمس يوم الجمعة، وقراءتها بعد الصبح وقبل الذهاب لصلاة الجمعة أفضلُ مِنْ قراءتها بقية النهار ؛ مسارعةً للخير ما أمكن، وأَمْنًا من الإهمال .

سورة الكهف هل يجزئ قراءة سورة الكهف بعد غروب شمس يوم الجمعة حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قضاء سورة الكهف قضاء سورة الكهف لمن فاتته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

موضوعات متعلقة

الحسيني قارئا ووزير الأوقاف خطيبًا.. مسجد الشرطة يستقبل ثاني جمعة في رجب غدا

أمين الفتوى: زيادة المتابعين والمشاهدات الوهمي حرام

غدا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش مشكلات التغيرات المناخية

دعاء ليلة الجمعة الثانية من رجب لقضاء الحاجة.. أدركها بـ7 كلمات

عذاب القبر ونعيمه للجسد أم للروح.. وكيف نستعيذ منه؟|علي جمعة يوضح

«إلى القرآن الكريم.. التفسير الوسيط .. وهيئة كبار العلماء وقضايا الأمة»| خريطة إصدارات الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

أعمال حسناتها كثيرة.. احرص على 3 أمور لا يعلم أجرهم سوى الله

متى ليلة الإسراء والمعراج 2024؟.. موعدها وسنن نبوية لإحيائها من الإفتاء

ترشيحاتنا

نصار والمغربي في جولة لزيارة الأقسام بشبرا الخيمة وقليوب لتقديم التهنئة بعيد الشرطة

الأسبوع كله أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

مصر والجزائر في نهائي أمم أفريقيا لليد .. موعد المباراة

الكويت تعلن إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية

ضربات صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تقصف خطوط إمداد جيش الاحتلال وسط قطاع غزة

مُتمنيًا لمصر الخير والرخاء|مجلس الدولة يهنئ رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعيد الشرطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة|غادة عبدالرازق تثير الجدل بملابس لافتة خلال مشاركتها بأسبوع الموضة بباريس.. شاهد

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

مش عارفة أبص بالمراية.. صور صادمة لـ إليسا بسبب عمليات التجميل

تعرف على التطورات الصحية لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ