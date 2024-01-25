إسرائيل تخاطب سفاراتها برفع جاهزيتها خوفا من هجمات حماس

تواصلت وزارة الخارجية الإسرائيلية مع البعثات الدبلوماسية، رداً على التوترات المتصاعدة في المنطقة، للاستفسار عن مدى استعدادها لـ "تصعيد أمني" محتمل.

يتناول التحقيق على وجه التحديد مدى توفر المولدات الاحتياطية والهواتف الفضائية، مما يشير إلى مخاوف متزايدة من أن الحرب المستمرة مع حماس يمكن أن تتطور إلى صراع أوسع وأكثر تعقيدًا.

منذ أن بدأت حماس هجوم 7 أكتوبر، أصبح الوضع في الشرق الأوسط متقلباً على نحو متزايد. وانخرطت قوات الاحتلال الإسرائيلية في تبادلات عبر الحدود مع مقاتلي حزب الله في لبنان، في حين استهدف الحوثيون في اليمن إسرائيل بضربات صاروخية، بما في ذلك الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

جاء في رسالة بتاريخ 22 يناير من وزارة الخارجية إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية في إسرائيل، حصلت عليها صحيفة فاينانشيال تايمز، أن جمع المعلومات هو جزء من الاستعدادات لتصعيد أمني محتمل قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي. ويسعى التحقيق للحصول على تفاصيل حول ما إذا كانت البعثات الدبلوماسية مجهزة بمولدات، والمدة التي يمكن أن تعمل فيها بخزان وقود ممتلئ، وما إذا كانت تمتلك هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية ويمكنها اختبارها.

ويشعر الدبلوماسيون في إسرائيل بالقلق بشكل خاص إزاء الوضع على طول الحدود المشتركة مع لبنان. وقد أدى تصاعد المواجهات عبر الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.

وفي حين تكهن بعض الدبلوماسيين بأن تحقيق وزارة الخارجية قد يكون تكتيكا لتشجيع الدول التي لها علاقات مع لبنان على ممارسة الضغط من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، رأى آخرون أنه اتصال غير عادي ولكن ربما روتيني. ولم تقدم الوزارة تعليقا فوريا على الأمر.