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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بدراوي: الشباب في 25 يناير كان يريد أكبر قدر من الحرية والعدالة

السياسي والمفكر
السياسي والمفكر الدكتور حسام بدراوي

قال السياسي والمفكر الدكتور حسام بدراوي، إن الشباب في 25 يناير 2011 كان يريد أكبر قدر من الحرية والعدالة، مشيرا إلى أنه كان دائما ما يؤكد على احترام رأي الشباب بالصراحة والاستماع لهم.

 

وأضاف حسام بدراوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه خلال الثلاثة أيام الأولى من 25 يناير كانت ثورة سلمية، ولولكن ما تم بعد ذلك محاولة للقفز على سلمية الثورة.

 

تهتز الدولة المصرية

وتابع السياسي والمفكر، أن المخابرات البريطانية والأمريكية كان لهم دور كبير في تأجيج الأحداث هدفه الرئيسي أن تهتز الدولة المصرية.

الدكتور حسام بدراوي 25 يناير 2011 الشباب الحريه والعداله الثورة

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