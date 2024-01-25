استشهاد 9 فلسطينيين وعشرات المصابين بالنصيرات وسط قطاع غزة

أفاد التليفزيون العربي ، اليوم الخميس، بإستشهاد تسعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، أغلبيتهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الزوايدة، فيما استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون جراء غارة على منزل غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع.

كما تعرض محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع، لقصف مدفعي عنيف، بالتزامن مع إطلاق المُسيّرات الإسرائيلية النار بكثافة صوب ساحات ومباني المجمع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.