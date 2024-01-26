بدراوي: الإخوان طلبوا مني التوسط لمقابلة جمال مبارك ليعلنوا تأييدهم لترشحه للرئاسة

أكد السياسي والمفكر الدكتور حسام بدراوي،

تحدثتمع سوزان مبار عن نزول القوات المسلحة، لترد قائلة:'إحنا عارفين كل حاجة وملمين بالوضع ومتشكرين على رأيك وسلام عليكم'.



وقال حسام بدراوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن محمد مرسي وسعد الكتاتني طلبوا مني التوسط لمقابلة جمال مبارك ليعلنوا تأييدهم للترشح لرئاسة الجمهورية مقابل مساحة سياسية أكبر لكني رفضت

وسيطا للإخوان

وتابع السياسي والمفكر الدكتور حسام بدراوي، أنه “قابلت مبارك وقولتله يا فندم أنا شايف إن شباب الثورة هيكونوا في القصر يوم الجمعة المقبلة، قالي يعني إيه هيقتلوني ؟ أنا مستعد أموت عشان بلدي”