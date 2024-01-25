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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمرو الورداني: نشر الشائعات والأخبار الكاذبة من الكبائر

عمرو الورداني
عمرو الورداني

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن نشر الشائعات هو شكل من أشكال الكراهية للوطن،  لافتا إلى أن تسويد المجتمع هو جريمة، ويعتبر احد مفردات الكراهية.


وقال امين الفتوى، اليوم الخميس: "سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جعل المجتمعات لهم حرمة وعرض، لما حد يقوم بتفزيع الناس، هنا يحدث هلاك للناس، وهنا قال سيدنا النبي، من قال هلك الناس وهم لم يهلكوا، فهو اهلكهم".

وتابع: "لما حد يفزع الناس ويخوفهم ويؤذيهم وهذا من الكبائر، لان من يقوم بهذا يريد ان يروج نفسهم بدور الواعى او الفاهم، وبالتالى بينشر اخبار كاذبة والكذب من الكبائر". 
 

 حفظ الأمن فى الوطن هو بوابة الإيمان


قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، إن حب الوطن فرض أقره الإسلام، لافتا إلى أنه بدون حب الوطن لا تحفظ مقاصد الاسلام ونعم الله على عباده. 


وقال امين الفتوى : "حفظ االنفس والعقل والنسل والعرض والمال، دول خمس مقاصد ونعم أمر الإسلام بحفظهم،  وهذا لا يتحقق الا بحفظ الوطن، الذى يعتبر وعاء جامع لهذه المقاصد ".

واضاف: "لذلك الحفاظ على الوطن هو اهم وسيلة للحفاظ على مقاصد الاسلام،  والامن الموجود فى الوطن هو البوابة الكبيرة للإيمان ". 
 

 

حفظ الأمن نشر الشائعات الكراهية الإفتاء

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