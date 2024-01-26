عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي في مدينة مرسى علم وبرانيس لأعمال الصيانة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، عن قطع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل ومنطقة برانيس يوم السبت المقبل، وذلك لأغراض صيانة المحولات.

وأكدت المدينة أنها تلقت إشعارًا رسميًا من شركة الكهرباء، يفيد بضرورة فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المذكورة لإجراء أعمال صيانة لمحطة محولات المدينة. سيبدأ فصل التيار الكهربائي اعتبارًا من الساعة 5 صباحًا يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وستستمر هذه الفترة حتى انتهاء أعمال الصيانة الدورية.

تهيب الوحدة المحلية بالمواطنين والسكان في المنطقة المتأثرة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطلب منهم اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الأثر المحتمل لهذا الانقطاع المؤقت في التيار الكهربائي.

أعمال الصيانة الدورية التيار الكهربائى الصيانة الدورية فصل التيار الكهربائي قطع التيار الكهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

موضوعات متعلقة

الوفاء لشهداء مصر | البحر الأحمر تحتفل بـ عيد الشرطة .. صور

تكريم موظفات وحدة القصير المشاركات في مبادرة "معًا.. لمستقبل رقمي"

وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يرأس اجتماعا لمناقشة خطة الجودة السنوية

رئيس مدينة رأس غارب يناقش 11 طلبًا خلال الاجتماع الدوري للمواطنين

تعليم البحر الأحمر: لا شكاوى خلال امتحانات الشهادة الإعدادية

أوقاف البحر الأحمر تشارك في مبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم» بـ30 مسجدًا

افتتاح مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين في البحر الأحمر

اليوم.. ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

أمريكا تعلن فتح قناة مع إسرائيل بشأن استهداف المدنيين في غزة

عاصمة الخلود حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة كتاب جديد للصحفي محمد إبراهيم

مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

جوامع الدعاء من 4 كلمات.. رددها تغير حياتك كلها للأحسن

القمر وخلية النحل .. ظاهرة فلكية بديعة في سماء مصر الليلة

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينزف من العين والأنف.. أول ظهور لـ أحمد العوضي من المستشفى

بفستان جينز .. الملكة رانيا تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة كاجول محتشمة|شاهد

ياسمين عبد العزيز أكبر مثال.. 4 أبراج تصون العشرة بعد الانفصال|أنت منها؟

بدأ التأهيل بالفعل| رسائل نارية من صلاح ووكيله.. لماذا اعتذر كلوب للشعب المصري؟

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ