فصل التيار الكهربائي في مدينة مرسى علم وبرانيس لأعمال الصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، عن قطع التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل ومنطقة برانيس يوم السبت المقبل، وذلك لأغراض صيانة المحولات.

وأكدت المدينة أنها تلقت إشعارًا رسميًا من شركة الكهرباء، يفيد بضرورة فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المذكورة لإجراء أعمال صيانة لمحطة محولات المدينة. سيبدأ فصل التيار الكهربائي اعتبارًا من الساعة 5 صباحًا يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وستستمر هذه الفترة حتى انتهاء أعمال الصيانة الدورية.

تهيب الوحدة المحلية بالمواطنين والسكان في المنطقة المتأثرة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطلب منهم اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الأثر المحتمل لهذا الانقطاع المؤقت في التيار الكهربائي.