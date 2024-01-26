أمريكا تعلن فتح قناة مع إسرائيل بشأن استهداف المدنيين في غزة

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة فتحت قناة مع إسرائيل لبحث مخاوف واشنطن بشأن حوادث في غزة استشهد فيها مدنيون أو أصيبوا في عمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك استهداف منشآت مدنية.

وفتحت القناة بعد اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع حكومة الحرب الإسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر، عبر فيه الوزير عن قلقه بشأن التقارير "المستمرة" عن ضربات إسرائيلية تسفر إما عن إصابة مواقع تابعة لمنظمات إنسانية أو ضرب عدد كبير من المدنيين.

من جانبها، قالت حركة "حماس"، الخميس، إنها ستلتزم بوقف إطلاق النار إذا أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بذلك ونفذته إسرائيل.

وذكرت الحركة في بيان أنها ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إذا أفرجت إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها.

وشدد البيان على أنه يجب على الجانب الإسرائيلي "إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاماً على غزة، وإدخال كافة المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار".

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستصدر الجمعة قراراً بشأن الطلب المقدم من جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير عاجلة مؤقتة في دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها ضد إسرائيل والمتعلقة بالحرب في قطاع غزة.