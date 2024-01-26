عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلن فتح قناة مع إسرائيل بشأن استهداف المدنيين في غزة

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة فتحت قناة مع إسرائيل لبحث مخاوف واشنطن بشأن حوادث في غزة استشهد فيها مدنيون أو أصيبوا في عمليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك استهداف منشآت مدنية.

وفتحت القناة بعد اجتماع لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع حكومة الحرب الإسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر، عبر فيه الوزير عن قلقه بشأن التقارير "المستمرة" عن ضربات إسرائيلية تسفر إما عن إصابة مواقع تابعة لمنظمات إنسانية أو ضرب عدد كبير من المدنيين.

من جانبها، قالت حركة "حماس"، الخميس، إنها ستلتزم بوقف إطلاق النار إذا أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بذلك ونفذته إسرائيل.

وذكرت الحركة في بيان أنها ستطلق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إذا أفرجت إسرائيل عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها.

وشدد البيان على أنه يجب على الجانب الإسرائيلي "إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاماً على غزة، وإدخال كافة المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار".

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستصدر الجمعة قراراً بشأن الطلب المقدم من جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير عاجلة مؤقتة في دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها ضد إسرائيل والمتعلقة بالحرب في قطاع غزة.        

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

ترشيحاتنا

أمريكا تعلن فتح قناة مع إسرائيل بشأن استهداف المدنيين في غزة

عاصمة الخلود حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة كتاب جديد للصحفي محمد إبراهيم

مركز أبوظبي للغة العربية يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

جوامع الدعاء من 4 كلمات.. رددها تغير حياتك كلها للأحسن

القمر وخلية النحل .. ظاهرة فلكية بديعة في سماء مصر الليلة

تحذير عاجل من الأرصاد.. أبرد ليالي طوبة والأمطار تضرب القاهرة والمحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينزف من العين والأنف.. أول ظهور لـ أحمد العوضي من المستشفى

بفستان جينز .. الملكة رانيا تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة كاجول محتشمة|شاهد

ياسمين عبد العزيز أكبر مثال.. 4 أبراج تصون العشرة بعد الانفصال|أنت منها؟

بدأ التأهيل بالفعل| رسائل نارية من صلاح ووكيله.. لماذا اعتذر كلوب للشعب المصري؟

فيديو

آخرهن ريهام سعيد وإليسا.. نجمات ضحايا عمليات التجميل وقعن في نفس الفخ

ليلى عبد اللطيف تنبأت بعودة تامر حسني لـ بسمة بوسيل.. تفاصيل

سقط على رأسه.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وموقفه من مباراة مصر والكونغو

أول واحدة عندي في المستشفى.. العوضي يعلق على زيارة ياسمين عبدالعزيز له

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ