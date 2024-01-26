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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأسطورة الحقيقية.. نجم الزمالك يوجه رسالة دعم لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

وجه اسامة حسن نجم الزمالك السابق رسالة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الحالية.

وكتب اسامة حسن عبر حسابه علي فيسبوك "الاسطوره الحقيقي للكورة المصريه علي مدار تاريخها اللي فات واللي جاي ترجع بالسلامة يارب ياغالي علينا كلنا"

ونجح منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في الوصول إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسختها الـ34 المقامة حاليًا بكوت ديفوار، وذلك بعد التعادل في الجولة الثالثة مع كاب فيردي 2-2، ليتأهل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف كاب فيردي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الكونغولي، ثاني المجموعة السادسة التي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، يوم الأحد المقبل 28-1-2024.

وستنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء  بتوقيت القاهرة.

 

 

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