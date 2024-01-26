تصريحات غير مقبولة.. نجم الأهلي يفتح النار على وكيل محمد صلاح

فتح حسن مصطفى، نجم الأهلي السابق النار على رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح بعد التويتة التي نشرها للرد على منتقدي قائد منتخب مصر بسبب السفر إلى إنجلترا من أجل استكمال علاجه بعد إصابته مع منتخب مصر.

وقال حسن مصطفي فى تصريحات تلفزيونية" أن التجاوزات التى صدرت من رامى عباس غير مقبولة، ولابد أن يكون أسلوب الحوار بشكل راقٍ، ولا يصح الهجوم الذي قام به وكيل اللاعب.

وأصدر رامي عباس عيسى، مدير أعمال الدولي المصري محمد صلاح، بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "إكس" هاجم فيه المشككين في التزام الفرعون اتجاه منتخب مصر خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير القادم

وقال رامي عباس: "نفس الأفراد و"المؤثرين" الذين يصابون بالضعف في الركبتين عندما يصادفون محمد شخصيًا ويتوسلون من أجل "المتابعة" أو التقاط صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزام محمد تجاه بلده. لقد فعلوا ذلك بحثًا عن الشهرة والنقرات و"الإعجابات". أريد أن أشكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف وأشاروا إلى مدى سخافة ذلك. أخذت أسماء. في كلتا الحالتين".

وأضاف رامى عباس: "والأهم من ذلك، إلى الغالبية العظمى منكم، الذين يدعمون محمد، رسالتي إليكم هي ألا تقلقوا، لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في إنشائها، أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي. لن يغير أي "مؤثر" فرط التنفس أو الرغوة في الفم ذلك.