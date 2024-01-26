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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يشهد لاعبا مصريا.. كاف يعلن التشكيل الأفضل لدور المجموعات بأمم أفريقيا

كاف
كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل الأفضل لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والذي لم يشهد أي لاعب من منتخب مصر .

وشهد التشكيل 4 لاعبين من المنتخب المغربي، وهم كل من "أشرف حكيمي وسفيان أمرابط وأوناحي ونايف أكراد".


وجاء التشكيل بالكامل على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو "غينيا الإستوائية".

خط الدفاع: نايف أكراد "منتخب المغرب" - خاليدو كوليبالي "منتخب السنغال" - أشرف حكيمي "منتخب المغرب" - ماسوكو "منتخب الكونغو الديمقراطية"

خط الوسط: لامين كامارا "منتخب السنغال" - سفيان أمرابط «منتخب المغرب» - عز الدين أوناحي "منتخب المغرب".

خط الهجوم: إسماعيلا سار "منتخب السنغال" - جليسون دالا "منتخب أنجولا" -  إميليو إنسوي "منتخب غينيا الإستوائية".

 

 

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