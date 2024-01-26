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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تنفي تحذير أمريكا لها من الهجوم الإرهابي في كرمان

صدى البلد

رفضت مصادر إيرانية مزاعم صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية التي أفادت بأن واشنطن حذرت طهران من الهجوم الإرهابي في كرمان قبل وقوعه.

وفي حديثه إلى وكالة أنباء "إرنا" يوم الجمعة، نفى مصدر دبلوماسي ادعاء "وول ستريت جورنال" بأن المخابرات الأمريكية نبهت إيران قبل حادث كرمان الإرهابي.

وفي الوقت نفسه وردا على ادعاء الصحيفة، قال مسؤول أمني لوكالة "إرنا" إنه إذا تم إرسال رسالة أمنية من قبل الولايات المتحدة فإن الهدف من ذلك هو تجنب رد إيران.

وصرح المسؤول بأنه "إذا تم نقل رسالة أمنية من قبل الولايات المتحدة فهي تهدف إلى إبقاء واشنطن في مأمن من العدوان الإيراني، خاصة بعد حرب إسرائيل في غزة".

وكانت كرمان مسرحا لانفجارين قاتلين في وقت سابق من هذا الشهر أسفرا عن مقتل 94 شخصا وإصابة مئات آخرين خلال احتفال بالذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في غارة أميركية بطائرة بدون طيار عام 2020 في العراق.

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت يوم 4 يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان، وفقا لوكالة "إرنا".

 

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