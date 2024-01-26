بيسكوف: روسيا منفتحة دائما على المفاوضات حول أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو ما زالت منفتحة على المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا، وتفضل روسيا تحقيق أهدافها من خلال الوسائل الدبلوماسية.

وقال بيسكوف لوكالة "بلومبيرج" معلقًا على أنبائها التي تفيد بأن روسيا تستشعر إمكانية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن حل الأزمة حول أوكرانيا: "لقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا بأن روسيا كانت، ولا تزال، وستبقى منفتحة على المفاوضات حول أوكرانيا".

وأضاف: "نحن مصممون على تحقيق أهدافنا. ونحن نفضل تحقيق ذلك عبر الوسائل الدبلوماسية. وإذا لم يتم الأمر بهذا الشكل، فإن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافنا".

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون أن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات عن تغير في موقف روسيا بشأن أوكرانيا.

وأضافت: "الأمر متروك لأوكرانيا لتقرر ما إذا كانت ستتفاوض مع روسيا ومتى وكيف".