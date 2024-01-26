أزمة جديدة بين محمد صلاح وموقع إكس "تفاصيل"

أزالت منصة X، علامة التوثيق من حساب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وظهر الحساب الرسمي للنجم الدولي المصري على منصة X بدون علامة التوثيق.

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وكان صلاح قد نشر منذ عدة ساعات تويتة دون فيها "بدأت إمبارح برنامج العلاج والتأهيل وهعمل كل حاجه ممكنة علشان أكون جاهز في أقرب وقت وأرجع للمنتخب زي ماكان متفق عليه من البداية، بردو بحبها وبحب ناسها، حاولو أكتر".

وغادر محمد صلاح معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية المُقامة في ساحل العاج، بعد إصابته ليبدأ مرحلة التأهيل مع ليفربول.