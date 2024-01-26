إطلاق مبادرة "شتاء دافئ" لتوفير البطاطين للأسر الأكثر احتياجًا في رأس غارب

أعلن حزب مستقبل وطن في مدينة رأس غارب عن إطلاق مبادرة "شتاء دافئ"، التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والغير قادرة على مواجهة برد الشتاء القارس. يتم تنفيذ المبادرة من خلال توفير البطاطين للأسر المستهدفة، وذلك في بداية فصل الشتاء كل عام.

صرح محمد خليل، أمين الحزب في المدينة، أن أمانة الحزب في المحافظة قامت بتوفير كميات كبيرة من البطاطين لتوزيعها على الأهالي في مدينة رأس غارب، ضمن إطار مبادرة "شتاء دافئ". وأكد أن عملية التوزيع ستشمل عدة مناطق بهدف تحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وذلك في إطار دور الحزب المجتمعي.

من جهته، أوضح علي حجي، أمين التنظيم في المدينة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الحزب للمساهمة في تقديم الدعم للمواطنين. وتعكس جهود الحزب المستمرة في التواصل مع الأهالي وتعزيز التلاحم معهم.