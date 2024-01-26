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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو اللجنة العليا لمعرض الكتاب: إقبال شديد ومبهر مع انطلاق الدورة 55

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قال محمد الفقي، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن حضور الجمهور أمس في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 مبهر ومدهش كعادته، إذ شهد إقبال شديد كما هو متوقع تحت أي ظروف وأمام أي تحديات، وهذا معهود من جمهور المعرض حيث تفاجأ الجميع بالدورة الاستثنائية خلال جائحة كورونا بإقبال شديد، وتحدي الفيروس.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة عبر برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن إقبال الجمهور على معرض الكتاب يعكس مدى إدراك ووعي، كما أن أسعار الكتب في متناول الجميع، وهناك خصومات كبيرة للغاية في كل أجنحة المعرض، بجانب جناح وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة للكتاب وقطاعات الوزارة بخصم يصل إلى 20%.

لا  يزيد سعر الكتاب فيه عن 20 جنيها

وأشار إلى أن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أطلقت مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، خصص بها الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب خصص بها جناح في "بلازا 1" لا يزيد سعر الكتاب فيه عن 20 جنيها، والجمهور يعرف هذا الجناح، ويشهد إقبال غير عادي منذ أمس، حيث سيجد الجمهور كتب فيه يتراوح سعرها ما بين 5 و4 و6 و11 جنيها.

معرض القاهرة الدولي جناح وزارة الثقافة قطاعات الوزارة اسعار الكتب سعر الكتاب نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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