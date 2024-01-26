نادي شهير يتعاقد مع بيتسو موسيماني

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تعاقد نادي أبها السعودي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الفريق.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"رسميًا - نادي أبها السعودي يُعلن التعاقد مع بيتسو موسيماني ".

وكان بيتسو موسيماني قد رفض في وقت سابق تولي قيادة نادي الزمالك، وذلك بسبب عدم استقرار الفريق.

بيتسو موسيماني سيخلف يوسف المناعي، المدرب السابق لفريق أبها ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولو النادي مع المدرب لمناقشة خطط الفريق وتحسين الأداء، خاصةً وأن أبها يعاني من نتائج غير مرضية في الدوري السعودي.

موسيماني، الذي سبق له تدريب الأهلي المصري وأهلي جدة في الموسم الماضي، سيعاون في تطوير الفريق والتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب لتعزيز الصفوف. يذكر أنه قاد فريق أهلي جدة في الدوري الثاني السعودي وساهم في صعوده إلى الدوري الممتاز.