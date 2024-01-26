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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

25 ألف مستفيد من أنشطة الشباب والرياضة بالقليوبية خلال إجازة نصف العام

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن المديرية تستعد لاجازة نصف العام الدراسي بمجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة والتي تستهدف النشيء والشباب وفقا لرؤية واستراتيجية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


وتضم إجازة نصف العام أنشطة وبرامج في قطاع الرياضة والشباب والنشيء والبرلمان والتعليم المدني تستهدف الوصول إلى 25 الف مستفيد من النشء والشباب والتي تضم دوري الاكاديميات في كرة القدم ، ودوري القليوبية في كرة القدم ، ودوري حياة كريمة بشبين القناطر وختام دوري الأحياء الشعبية في كرة القدم وتنس الطاولة . 


ومن أنشطة البرلمان والتعليم المدنى  المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات ( دوي) ، وتعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية،  وصنع القرار السياسي أثناء الازمات ، وللنشء الرواق الأزهري لتصحيح المفاهيم الدينية  وسفراء ضد الفساد . 


وفي مجال تنمية الشباب الدوري الرياضي في العاب ( كرة القدم _ كرة اليد _ كرة السلة _ كرة الطائرة _ تنس طاولة ) ، معارض منتجات الفتاة والمرأة ، المسابقة الأدبية في مجال المقال ، الندوة التوعوية حول انجازات الدولة تحت شعار الحزام والطريق ، وعرض نادي السينما ( فيلم الأرض ) ، ورحلات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والندوة التوعوية حول كيفية مجابهة المخدرات ، والندوة التوعوية عن مشكلات الأسر الكبيرة وتشجيع الأسر الصغيرة ، والندوة التدريبية في مجال الازمات والكوارث وفعاليات أندية السكان . 


كما تطلق مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة سدرة المنتهى احتفالا بذكرى الإسراء والمعراج بمراكز شباب المحافظة والتي تضم ندوات دينية وتواشيح وابتهالات لترسيخ القيم الدينية لدى النشء والشباب . 


وقد أوضح الصبروط اهتمام مراكز الشباب على مستوى المحافظة بتقديم خدمات رياضية وتثقيفية متنوعة تتماشى مع رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

القليوبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المبادرة الوطنية المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوري الأحياء الشعبية

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