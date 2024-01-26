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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لقطة مثيرة للجدل حول هبوط مركبة يابانية على القمر

صدى البلد

تم نشر صورة لهبوط المركبة الفضائية اليابانية على سطح القمر وتبين أنها هبطت بالمقلوب. إذ أصدرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) الصورة في 25 يناير، خمسة أيام بعد هبوطها على القمر.

 بعد الهبوط، أدرك فريق المهمة أن الألواح الشمسية للمركبة لا تولد الكهرباء.. 

تأتي هذه الصورة كتذكير مدهش بمدى صعوبة الهبوط على سطح القمر، حتى بعد مرور 60 عامًا على أول هبوط لمركبة غير مأهولة.

ورغم أن الهبوط على القمر بالمقلوب لم يكن جزءًا من الخطة، أكد فريق JAXA أن البيانات تؤكد أن المركبة حققت هدفها الرئيسي وهو الهبوط الدقيق بدقة أقل من 100 متر أو 100 ياردة. 

ووفقًا لمسؤولي الوكالة الفضائية، كانت المركبة على بُعد 10 أمتار فقط عن الهدف المخطط له.

و تعد اليابان هي الدولة الخامسة التي تهبط على سطح القمر بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة والصين والهند. 

ومع ذلك، أدرك مراقبو JAXA بعد الهبوط أن مهمتهم في خطر، حيث فقدت المركبة بسرعة قدرتها على الحصول على الطاقة. بسبب وضع المركبة المقلوب، لم تستطع لوحاتها الشمسية توليد الطاقة بشكل صحيح. 

واضطر الفريق إلى إغلاق المركبة بعد حوالي 2.5 ساعة من الهبوط للحفاظ على الطاقة. 

ومن المدهش انه كيف تم التقاط الصورة للمركبة، حيث فصلت اثنتان من الروبوتات الصغيرة عن المركبة الأم قبل الهبوط. 

وكان أحد هذه الروبوتات بحجم الكرة البيسبول قادرًا على التقاط صورة للمركبة مع رأسها في التراب القمري. يمتلك الروبوت، الذي تم بناؤه بمساعدة صانع الألعاب الياباني تاكارا تومي، كاميرتين توجهان للأمام والخلف.

ويتحول النصفين العلوي والسفلي للروبوت إلى عجلات الروبوت. 

استكشاف الفضاء الألواح الشمسية الاتحاد السوفيتي الهبوط على القمر التقاط الصور

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