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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوارئ في القليوبية بعد سقوط الأمطار.. صور

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

شهدت محافظة القليوبية، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض أنحاء المحافظة، مساء اليوم.

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة؛ لمواجهة حالة التقلبات الجوية التى شهدتها المحافظة.

من جهته، أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن انتشار معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة.

وقال مجاهد إنه شدد على التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار، وصلاحية المولدات الكهربائية، وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات، وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

وأضاف أنه أكد أيضا على الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار، وجعلها دوما على أهبة الاستعداد، للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمعات المياه بها.

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القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان المولدات الكهربائية أمطار خفيفة المواد البترولية المناطق الحيوية حالة التقلبات الجوية

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