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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة: نعمل على تعظيم الاستثمارات وتقديم حياة كريمة للمصريين

متحدث وزارة الصحة
متحدث وزارة الصحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن الوزارة تعمل على تعظيم الاستثمارات في مجال المنظومة الصحية، وهناك تعاون مع الدول الشقيقة مثل دولة الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومة الصحية.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج ” العنكبوت” على فضائية أزهري، أن هذا التعاون يهدف إلى الاستفادة من خبرات الأشقاء في الإمارات لتطوير المنظومة الصحية في مصر وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن.

وأضاف أن وزارة الصحة تتعاون مع مجموعة إماراتية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتطوير منظومة الصحة المصرية من خلال توسيع مجالات الاستفادة من الخبرات الخارجية وفق توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستثمارات في هذه المنظومة.

وأوضح أن الاستعانة بهذه المجموعة جاء نظرا لامتلاكها خبرات وإمكانيات مادية كبيرة، واستخدامها للذكاء الاصطناعي في التشخيص والتعامل مع صور الأشعة ومجال المعامل والفحوصات وغير ذلك من الأمور التي تسهل على الفريق الطبي التعمل بشكل أسرع ومع مجموعة كبيرة من النتائج.

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