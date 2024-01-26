10 لاعبين | الإصابات تضرب ليفربول .. وصلاح وأرنولد الأبرز

يعيش ليفربول الإنجليزي فترة حاسمة في منافساته على عدة بطولات على الصعيد الأوروبي والمحلي بإنجلترا، إلا أن ذلك يحدث وسط إصابات كثيرة تعرض لها نجوم الفريق على رأسهم محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وتياجو ألكانتارا، ومن خلال ذلك التقرير نرصد لكم أبرز إصابات ليفربول وموقفها وفقا لأخر تحديث.

إصابات ليفربول



تياجو ألكانتارا وستيفان باجسيتيتش

تم تهميش تياجو منذ أن احتاج لعملية جراحية بسبب مشكلة في الفخذ أدت إلى استبعاده من الأسابيع الأخيرة من موسم 2022-23، ولا يزال غير متاح للاختيار، كما غاب باجسيتيتش عن غالبية الموسم الحالي.

وقال بيبيين ليندرز في 9 يناير: "لن يكونوا جاهزين لنهاية هذا الشهر. من المحتمل أن يتدربوا معنا في الشهر المقبل. لكن كلاهما بدون أي مضاعفات، يتقدمان."

ترينت ألكسندر أرنولد

يقترب نائب قائد الريدز من العودة إلى التدريب من إصابة في الركبة تعرض لها خلال الفوز بكأس الإمارات لكرة القدم على آرسنال في أوائل يناير.

وقال يورجن كلوب في 25 يناير: "مع ترينت، هل هو نورويتش بالفعل أم أنها المباراة التالية؟ علينا أن نرى. لم يكن في تدريب الفريق، ولم يكن حتى جزءًا من تدريب الفريق بعد، لذا إذا كان بإمكانه الحضور غدًا، فأنا يجب أن نتخذ القرار هناك."

بن فري

المهاجم الشاب متواجد على الملاعب بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء تمثيله لفريق الريدز تحت 21 عامًا.

وقال ليندرز في 19 ديسمبر: "هذا ليس أمرًا جيدًا. لقد تمزق الغضروف المفصلي الجانبي، وهو ما يحتاج إلى عملية جراحية. سيستغرق هذا وقتًا أطول. إنه شاب، وهو رجل لائق، وهو رجل إيجابي لذلك بالتأكيد، سيعود أقوى، ونحن بحاجة إليه أن يعود بنفس القوة التي يتمتع بها مع الكرة، كما كان. يمكنه أن يستغرق بعض الوقت وسننتظره".

جويل ماتيب

تعرض قلب الدفاع لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال تحدي في الشوط الثاني من فوز ليفربول على فولهام في 3 ديسمبر.

وخضع ماتيب بعد ذلك لعملية جراحية ناجحة وسيواصل إعادة تأهيله في مركز تدريب أكسا، دون تحديد جدول زمني للتعافي.

آندي روبرتسون

كان الظهير الأيسر جزءًا من تشكيلة مباراة فولهام في 24 يناير للمرة الأولى منذ خضوعه لعملية جراحية في الكتف الذي أصيب به أثناء لعبه مع اسكتلندا في أكتوبر.

وقال كلوب في 25 يناير: "روبو جاهز بدنيًا وأعتقد أنه كان من الجيد وجوده في تشكيلة يوم المباراة، وهو موجود تمامًا في جدول تدريبات الفريق العادي".

محمد صلاح

عاد المهاجم إلى مركز تدريب أكسا في 24 يناير لبدء برنامج إعادة تأهيل مكثف مع فريق ليفربول الطبي بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها أثناء تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية.

بدأ صلاح على الفور العمل مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية إذا استمرت مصر في التقدم في البطولة. .

وقال ليندرز في 23 يناير: "السبب الوحيد الذي جعل فريقنا الطبي وفريقهم الطبي المصري يقرر عودته هو منحه أفضل فرصة ممكنة ليكون متاحًا في النهائي، إذا وصلت مصر إلى النهائي... العودة المتوقعة للعب تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع إذا سارت الأمور بسلاسة وسار كل شيء على ما يرام."

دومينيك زوبوسزلاي

تم سحب صاحب الرقم 8 في منتصف الشوط الثاني من الفوز على نيوكاسل يونايتد في يوم رأس السنة الجديدة بسبب إصابة في أوتار الركبة. إنه يستهدف العودة ضد نورويتش.

وقال كلوب في 25 يناير: "دوم في تدريبات الفريق اعتبارًا من الغد فصاعدًا. لقد أجرى جلسة بالأمس، واليوم أعتقد أنه حصل على يوم إجازة أيضًا، ثم اعتبارًا من الغد فصاعدًا هو في وضعه الطبيعي تمامًا. وهذا يعني أنه جاهز بشكل واضح". لدقائق."

كوستاس تسيميكاس

وسيغيب تسيميكاس عن الملاعب بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري على ملعب أنفيلد في ديسمبر الماضي.

وقال كلوب في 25 يناير: "كوستي قريب. كوستي في حالة جيدة بالفعل، وعلى كوستي فقط انتظار الضوء الأخضر الآن لأن شفاء العظام يستغرق وقتًا أطول بكثير، لكن اللوحة تقوم بالمهمة في الوقت الحالي. الآن علينا أن نكتشف ذلك." "متى سيتولى أحدهم المهمة بشكل كافٍ، دعني أقول ذلك بهذه الطريقة. وبعد ذلك فهو في التدريب أيضًا. لم يغيب لفترة طويلة، كما لم يكن ترينت، كما لم يكن دوم."

الغياب



واتارو إندو

إندو في مهمة دولية مع اليابان حيث يتنافسون في كأس آسيا، حيث وصلوا إلى دور الـ16 وسيخوضون المباراة التالية في 31 يناير.