عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 لاعبين | الإصابات تضرب ليفربول .. وصلاح وأرنولد الأبرز

ليفربول
ليفربول

يعيش ليفربول الإنجليزي فترة حاسمة في منافساته على عدة بطولات على الصعيد الأوروبي والمحلي بإنجلترا، إلا أن ذلك يحدث وسط إصابات كثيرة تعرض لها نجوم الفريق على رأسهم محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وتياجو ألكانتارا، ومن خلال ذلك التقرير نرصد لكم أبرز إصابات ليفربول وموقفها وفقا لأخر تحديث.

إصابات ليفربول


تياجو ألكانتارا وستيفان باجسيتيتش

 

تم تهميش تياجو منذ أن احتاج لعملية جراحية بسبب مشكلة في الفخذ أدت إلى استبعاده من الأسابيع الأخيرة من موسم 2022-23، ولا يزال غير متاح للاختيار، كما غاب باجسيتيتش عن غالبية الموسم الحالي.

وقال بيبيين ليندرز في 9 يناير: "لن يكونوا جاهزين لنهاية هذا الشهر. من المحتمل أن يتدربوا معنا في الشهر المقبل. لكن كلاهما بدون أي مضاعفات، يتقدمان."

ترينت ألكسندر أرنولد

يقترب نائب قائد الريدز من العودة إلى التدريب من إصابة في الركبة تعرض لها خلال الفوز بكأس الإمارات لكرة القدم على آرسنال في أوائل يناير.

وقال يورجن كلوب في 25 يناير: "مع ترينت، هل هو نورويتش بالفعل أم أنها المباراة التالية؟ علينا أن نرى. لم يكن في تدريب الفريق، ولم يكن حتى جزءًا من تدريب الفريق بعد، لذا إذا كان بإمكانه الحضور غدًا، فأنا يجب أن نتخذ القرار هناك."

بن فري

المهاجم الشاب متواجد على الملاعب بعد تعرضه لإصابة في الركبة أثناء تمثيله لفريق الريدز تحت 21 عامًا.

وقال ليندرز في 19 ديسمبر: "هذا ليس أمرًا جيدًا. لقد تمزق الغضروف المفصلي الجانبي، وهو ما يحتاج إلى عملية جراحية. سيستغرق هذا وقتًا أطول. إنه شاب، وهو رجل لائق، وهو رجل إيجابي لذلك بالتأكيد، سيعود أقوى، ونحن بحاجة إليه أن يعود بنفس القوة التي يتمتع بها مع الكرة، كما كان. يمكنه أن يستغرق بعض الوقت وسننتظره".

جويل ماتيب

تعرض قلب الدفاع لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال تحدي في الشوط الثاني من فوز ليفربول على فولهام في 3 ديسمبر.

وخضع ماتيب بعد ذلك لعملية جراحية ناجحة وسيواصل إعادة تأهيله في مركز تدريب أكسا، دون تحديد جدول زمني للتعافي.

آندي روبرتسون

كان الظهير الأيسر جزءًا من تشكيلة مباراة فولهام في 24 يناير للمرة الأولى منذ خضوعه لعملية جراحية في الكتف الذي أصيب به أثناء لعبه مع اسكتلندا في أكتوبر.

وقال كلوب في 25 يناير: "روبو جاهز بدنيًا وأعتقد أنه كان من الجيد وجوده في تشكيلة يوم المباراة، وهو موجود تمامًا في جدول تدريبات الفريق العادي".

محمد صلاح

عاد المهاجم إلى مركز تدريب أكسا في 24 يناير لبدء برنامج إعادة تأهيل مكثف مع فريق ليفربول الطبي بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها أثناء تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية.

بدأ صلاح على الفور العمل مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ميرسيسايد بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية إذا استمرت مصر في التقدم في البطولة. .

وقال ليندرز في 23 يناير: "السبب الوحيد الذي جعل فريقنا الطبي وفريقهم الطبي المصري يقرر عودته هو منحه أفضل فرصة ممكنة ليكون متاحًا في النهائي، إذا وصلت مصر إلى النهائي... العودة المتوقعة للعب تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع إذا سارت الأمور بسلاسة وسار كل شيء على ما يرام."

دومينيك زوبوسزلاي

تم سحب صاحب الرقم 8 في منتصف الشوط الثاني من الفوز على نيوكاسل يونايتد في يوم رأس السنة الجديدة بسبب إصابة في أوتار الركبة. إنه يستهدف العودة ضد نورويتش.

وقال كلوب في 25 يناير: "دوم في تدريبات الفريق اعتبارًا من الغد فصاعدًا. لقد أجرى جلسة بالأمس، واليوم أعتقد أنه حصل على يوم إجازة أيضًا، ثم اعتبارًا من الغد فصاعدًا هو في وضعه الطبيعي تمامًا. وهذا يعني أنه جاهز بشكل واضح". لدقائق."

كوستاس تسيميكاس

وسيغيب تسيميكاس عن الملاعب بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري على ملعب أنفيلد في ديسمبر الماضي.

وقال كلوب في 25 يناير: "كوستي قريب. كوستي في حالة جيدة بالفعل، وعلى كوستي فقط انتظار الضوء الأخضر الآن لأن شفاء العظام يستغرق وقتًا أطول بكثير، لكن اللوحة تقوم بالمهمة في الوقت الحالي. الآن علينا أن نكتشف ذلك." "متى سيتولى أحدهم المهمة بشكل كافٍ، دعني أقول ذلك بهذه الطريقة. وبعد ذلك فهو في التدريب أيضًا. لم يغيب لفترة طويلة، كما لم يكن ترينت، كما لم يكن دوم."

الغياب


واتارو إندو

إندو في مهمة دولية مع اليابان حيث يتنافسون في كأس آسيا، حيث وصلوا إلى دور الـ16 وسيخوضون المباراة التالية في 31 يناير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلي عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن مصير مصر في كأس الأمم الإفريقية| تفاصيل

القلب خف ومات بحاجة تانية.. سبب وفاة العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى

وفاة العامري فاروق.. معلومات صادمة عن مرضه| تفاصيل

صخرة الأهلي يشارك أمام الكونغو.. فاروق جعفر يعلن مفاجأة في تشكيل المنتخب

أول قرار رسمي من النادي الأهلي بعد وفاة العامري فاروق

أزمة في المنتخب.. فيتوريا يبحث عن بديل إمام عاشور قبل مباراة الكونغو

مفاجأة.. رضا عبد العال يكشف تفاصيل مثيرة عن إصابة الشناوي

العربية اتعجنت.. مصرع 7 مصريين في حادث سير بليبيا

موضوعات متعلقة

عاصمة السياحة.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي

سؤال وجواب .. الرئيس التنفيذي لـ ليفربول يعلق على رحيل كلوب

كلوب يوجه رسائل لمساعديه بعد إعلان رحيله عن ليفربول

حسرة.. تعليق صادم من رينارد على فشل قيادته كوت ديفوار بأمم إفريقيا

الاختبار الثاني| الأهلي يتعادل مع حتا الإماراتي 1-1 وديا

احتفالات صاخبة للاعبي الزمالك مع الجماهير بعد التأهل لنهائي بطولة دبي

العربية اتعجنت.. مصرع 7 مصريين في حادث سير بليبيا

الزمالك يتأهل لنهائي بطولة كأس التحدي بدبي بعد الفوز على الرجاء المغربي

ترشيحاتنا

السيسي وبايدن يبحثان هاتفيا الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وحرب غزة

بعد أزمة امتحان الجامعة| "نائبة الغش" تطل من جديد.. زوجها تعدى على موظفين حكوميين

سعر أرخص سيارات تويوتا في السوق المصري

البيت الأبيض: بايدن ناقش مع السيسي الأوضاع في غزة وإطلاق سراح الرهائن

رسميا.. مصر والجزائر وتونس وكاب فيردي وغينيا يتأهلون إلى مونديال اليد

مفيد شهاب : قرار محكمة العدل تاريخي .. واستند بحسم لقواعد القانون الدولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير سلق اللحمة.. استخدامات غير معروفة لنواة البلح

سعر فستان أنغام في الرياض يثير ضجة| رقم خرافي

ظهور جديد لـ ياسمين عبد العزيز بهذه الإطلالة| شاهد

مفاجأة للجمهور.. قناة مفتوحة بالنايل سات تنقل مباراة مصر والكونغو بدور الـ16

فيديو

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

منى زكي عن تأخير طرح فيلم الرحلة 404: «بقيت مِنَحَّسَة».. فيديو

لا نتمنى تكرارها.. الجمهور يهاجم ليلى زاهر وهشام جمال بسبب أمور بسيطة

مش هتكمل .. جنات تكشف عن موقفها من المشاركة فى حفلات موسم الرياض |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ