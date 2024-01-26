ألونسو يرد على أنباء تدريبه ليفربول بعد رحيل كلوب

رد تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، على أنباء توليه تدريب فريقه الأسبق ليفربول، بنهاية الموسم الحالي 2023-2024 خلفا لـ يورجن كلوب.

وفاجأ ليفربول الجميع، اليوم الجمعة، ببيان رسمي يعلن خلاله رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عن النادي فور انتهاء الموسم.

وتسبب ذلك في ظهور تقارير صحفية تربط المدرب الإسباني بالريدز، لا سيما وأنه لاعب سابق في ليفربول حتى عام 2009.

وعلق ألونسو في تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه بموقع "إكس"، قائلا: "التكهنات طبيعية، وتركيزي منصب هنا على ليفركوزن، وأنا سعيد للغاية في ليفركوزن وبهؤلاء اللاعبين في الوقت الراهن".

وأعرب ألونسو أيضا عن دهشته من الرحيل المرتقب لـ كلوب؛ نظرا للنجاحات التي حققها المدرب المخضرم مع الفريق في السنوات الأخيرة، مضيفا: "لدي احترام هائل وإعجاب به".