مولد الرفاعي.. حلقات الذكر الجازولية في أول أيام ذكرى أبو العلمين|صور

مولد الرفاعي، بدأت الطريقة الرفاعية وشيخها طارق الرفاعي، أسبوع الاحتفالات بمولد الإمام أحمد الرفاعي بمسجده بحي القلعة، والذي ينتهي الخميس المقبل الأول من شهر فبراير 2024.

وشاركت الطريقة الجازولية الشاذلية وشيخها سالم جابر الجازولي في افتتاح مولد القطب الكبير أحمد الرفاعي، من خلال حلقات الذكر داخل المسجد.

مولد الرفاعي.. أبو العلمين في سطور

الشيخ أحمد الرفاعي كان أعلم أهل عصره، ويعد سيد الأقطاب الصوفية الأربعة وأشهرهم، وتنسب له الطريقة الرفاعية في مصر وهي من أقدم الطرق الصوفية، كذلك هو من علماء الشافعية، فهو أشعري صوفي، كان يمتاز بالزهد والورع.

شيخا الطريقة الرفاعية والجازولية

ولد الإمام الرفاعي في العراق ويرجع نسبه إلى سيدنا الحسين بن علي سبط النبي الكريم، فهو «أحمد بن علي بن يحيى بن ثابت بن الحازم علي أبي الفوارس بن أحمد المرتضى بن علي بن رفاعة الحسن المكي بن محمد مهدي المكي، بن حسن القاسم، بن حسين، بن أحمد الأكبر، بن موسى الأصغر، بن إبراهيم المرتضى، بن موسى الكاظم، بن جعفر الصادق، بن محمد الباقر، بن علي زين العابدين، بن السيد الإمام أمير المؤمنين الحسين، بن الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب»،

حلقات الذكر الجازولية

ولد الرفاعي بالعراق لعام ٥١٢ هجرياً، وتوفي عام ٥٧٨ هجريا، وكان ريع أملاكه أكثر من ريع أملاك الأمراء، لكنه كان زاهد في الدنيا، ووجه أمواله في سبيل الله والإنفاق على الفقراء والسالكين والواردين إليه، فكان يقول: «طريقي دين بلا بدعة، وعمل بلا كسل، ونية بلا فساد، وصدق بلا كذب، وحال بلا رياء»، كذلك عرف عن الإمام الرفاعي أنه ملتزم بحدود الشرع رافض للبدع خاص مع أصحاب القول بالحلول والوحدة المطلقة الذين يقولون إن الله تعالى يحل بالعالم.

مريدو الطريقة الجازولية في مولد الرفاعي

الرفاعي مروض الحيات

ومما يعرف به الرفاعي لدي عامة القوم هو علاقته وأبناء طريقته بالأفاعي والحيات، وكيفية تروضيها، حيث يقول مصطفي زايد: أما موضوع الثعابين والشيش اختراق سيخ مسنن في الجسد، فهذه أفعال دخيله علي تعاليم الشيخ احمد الرفاعي ولم يفعلها ولم يوص بفعلها ولم يرد في جميع مؤلفاته من الكتب ما يدل علي ذلك، وهذا أفعال استحدثت بعد انتقاله».