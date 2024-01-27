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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة ومشروبات مفيدة لـ الدماغ وتعالج انسداد الشرايين.. تعرف عليها

أطعمة ومشروبات مفيدة
أطعمة ومشروبات مفيدة الدماغ وتعالج انسداد الشرايين

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يعتقد أنها تساهم في صحة الدماغ وتعزيز وظائفه، وقد تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين، ومع ذلك، يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل الاعتماد على الغذاء كعلاج بديل أو تكميلي.

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أطعمة ومشروبات مفيدة لـ الدماغ وتعالج انسداد الشرايين

وفقا لما نشره موقع هيلثي إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تكون مفيدة:

الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، فهي غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تعتبر مفيدة لصحة الدماغ وتقليل خطر انسداد الشرايين.

العنب الأحمر وعصير العنب الأحمر: يحتوي العنب الأحمر على مركبات مضادة للأكسدة مثل الريسفيراترول، والتي يعتقد أنها تساهم في تحسين صحة الدماغ وتقليل احتمالية انسداد الشرايين.

الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، فهي تساهم في تنظيم ضغط الدم والكولسترول، وبالتالي تقليل خطر انسداد الشرايين.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاتيكينات، والتي تعتقد أنها تحسن تدفق الدم وتقلل احتمالية تراكم الدهون في الشرايين.

الأطعمة الغنية بفيتامين E: مثل الأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة والدهون الصحية التي يمكن أن تساهم في صحة الدماغ وتقليل احتمالية انسداد الشرايين.

يجب أن يتم استخدام هذه الأطعمة والمشروبات كجزء من نظام غذائي متوازن وصحي بشكل عام، قد لا يكون لها تأثير فوري على انسداد الشرايين، ولكنها قد تساهم في الحفاظ على صحة الدماغ والأوعية الدموية على المدى الطويل.

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