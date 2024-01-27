ملامحي متغيرة.. فريدة سيف النصر تنشر صورة جديدة من كواليس العتاولة

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر عبر صفحتها الشخصية علي موقع فيسبوك ، صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد العتاولة .

وقالت فريدة سيف النصر : ملامحي مش هيه ملامحي الست ستره غيرتني أم العتاولة.. رمضان بمشيئة الرحمن ..كمية نجوم.احمد السقا .طارق لطفي.باسم سمره. محمد نجاتي. صلاح عبدالله..مصطفي ابو سريع.احمد كشك ..محمد التاجي... مع النجمات زينه.مي كساب .ميمي جمال.لبني ونس..زينب العبد.مريم الجندي..ووووو ..ستره ..ادعوا لنا .

مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

وكان اخر أعمال فريدة سيف النصر وهو مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان وزينة وإيمان العاصي ومن اخراج محمد سامي .