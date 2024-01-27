بيان عاجل من البنتاجون بشأن بيع طائرات إف-16 لتركيا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بيانًا قالت فيه إن الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع طائرات "إف 16" إلى تركيا بتكلفة تقدر بـ 23 مليار دولار.

ومنذ قليل، عبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بن كاردن، الجمعة، عن تأييده قرار بيع تركيا مقاتلات إف-16.

وقال كاردن إنه يؤيد البيع المقترح لطائرات إف-16 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا وذلك بعد أن وافقت أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

والخميس، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا بروتوكولا بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة فنية أخيرة في إطار تصديق أنقرة على مسعى الدولة الاسكندنافية للانضمام إلى الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأنهى نشر الجريدة الرسمية لقانون مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد الثلاثاء عشرين شهرا من المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة بهذا الشأن، كانت بمثابة اختبار لعلاقات أنقرة مع حلفائها الغربيين.