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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كاس أمم أفريقيا

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو .. نزل التردد واتفرج مجانا

منتخب مصر
منتخب مصر

مباراة مصر والكونغو الديمقراطية.. يبحث مشجعو منتخب مصر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الفراعنة القادمة في دور الـ16 من بطولة كاس أمم أفريقيا 2023، والمقررة إقامتها غدا الأحد.

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا، بعد احتلاله وصافة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي، حيث تصدر الأخير ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

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وحسم منتخب مصر التأهل عقب تعادله الأخير مع منتخب كاب فيردي “الرأس الأخضر” بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، مستغلا تعثر غانا بعد تعادلها هي الأخرى مع موزمبيق بنفس النتيجة.

موعد مباراة مصر والكونغو 

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء غدا الأحد الموافق 28 من شهر يناير الحالي، ليكون موعد مباراة منتخب مصر ضد الكونغو، في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتنطلق صافرة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والساعة 12:00 عند منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الفائز من لقاء مصر والكونغو سيتأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز من مباراة غينيا الإستوائية وغينيا والمحدد لها السابعة مساء غدا الأحد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

سيتم إذاعة مباراة مصر والكونغو عبر قنوات بين سبورت القطرية الحاصلة رسميًا على حق نقل بث مباشر كافة فعاليات هذه المسابقة بداية من حفل الافتتاح إلى اللقاء الختامي,

وقامت شبكة بي إن سبورتس بتخصيص قنوات ماكس لإذاعة جميع اللقاءات، حيث يتم إذاعة مباراة مصر والكونغو عبر قناة BeIN Sports MAX 1 والذي جاء ترددها كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكونغو

وفيما يلي نستعرض ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو: 

1- تردد قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هسباسات 30 درجة غربا

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

2- تردد قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30W

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

3- تردد قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11103

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- تردد قناة 5Sport hd

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

5- تردد قناة Max sport

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

6- تردد القناة الجزائرية

تردد القناة: 11680.

القمر الصناعي: النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4 الجودة: HD.

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