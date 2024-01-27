جنرال من البحرية الأمريكية.. بوينج تعين مستشارا لمراجعة إجراءات الجودة على الطائرات التجارية

عيّنت شركة بوينج الأدميرال المتقاعد من البحرية الأمريكية كيركلاند دونالد مستشاراً خاصاً لرئيس شركة بوينج ومديرها التنفيذي ديف كالهون، ليقوم بالتعاون مع فريق من الخبراء الخارجيين بإجراء تقييم شامل لنظام إدارة الجودة الخاص بشركة بوينج للطائرات التجارية.

وأعلنت شركة بوينج، أن يشمل ذلك برامج وممارسات الجودة في منشآت تصنيع بوينج وإشرافها على جودة الموردين التجاريين، وسيتم تقديم توصياته إلى ديف كالهون ولجنة سلامة الطيران التابعة لمجلس إدارة بوينج.

قال كالهون: "يُعرف الأدميرال دونالد بكونه قائد رائد في ضمان نزاهة أنظمة السلامة والجودة الأكثر تعقيداً وأهميةً في العالم، وقد طلبتُ منه تقديم تقييم مستقل وشامل مع توصيات قابلة للتنفيذ بهدف تعزيز مراقبتنا للجودة في مصانعنا وجميع أنحاء نظام إنتاج الطائرات التجارية الموسّع لدينا. وسيحظى هو وفريقه بكل الدعم الذي يحتاجه مني ومن جميع الفِرَق بكافة أقسام شركة بوينج".

كيركلاند دونالد

تجدر الإشارة إلى أن الأدميرال دونالد خدم كضابط غواصة نووية مدرب لمدة 37 عاماً، وشغل في مهمته الأخيرة بالبحرية منصب مدير برنامج الدفع النووي البحري لمدة ثماني سنوات، حيث كان يعمل على ضمان التشغيل الآمن والفعال لجميع السفن الحربية التي تعمل بالطاقة النووية والبنية التحتية الداعمة لها، وهو برنامج يُعرف عالمياً بتميّزه في مجال سلامة وموثوقية المفاعلات.

ويشغل دونالد حالياً منصب رئيس مجلس إدارة أكبر شركة لبناء السفن العسكرية في الولايات المتحدة Huntington Ingalls Industries, Inc. كما يرأس أيضاً مجلس إدارة شركة Battelle غير الربحية. وتشمل خدمته العامة في مجلس الإدارة أيضاً شركة Entergy، حيث يشغل منصب رئيس اللجنة النووية. وتَخَرّجَ الأدميرال دونالد من الأكاديمية البحرية الأمريكية بدرجة بكالوريوس العلوم في هندسة المحيطات.

